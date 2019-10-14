Мартин Скорсезе высказался против фильмов Marvel

«Это другой опыт. Это не кино, — говорит Скорсезе. — Это что-то другое. Нравится вам или нет, это что-то другое. Мы не должны позволить этому захватить нас».

Скорсезе считает, что блокбастеры в целом и проекты Marvel в частности лишают кинотеатры возможности показывать другие фильмы, где во главе угла стоит история.

«И в этом большая проблема, — заметил режиссер. — Владельцы кинотеатров должны заняться этой проблемой. Дать кинотеатрам возможность показывать фильмы с историей».

Похожим образом Скорсезе выразился и во время ежегодной лекции британской киноакадемии, когда повторил слова про парки аттракционов. Режиссер, тем не менее, признал, что уважает людей, которые работают над блокбастерами.

«Кинотеатры превратились в парки аттракционов, — заметил Скорсезе. — Это нормально, но не захватывайте все. Это хорошо для тех, кому нравятся подобные фильмы. К слову, зная, какие силы вкладываются в их создание, я восхищен тем, что они делают. Просто все это не для меня. Эти фильмы создают другой тип зрителя, который думает, что это и есть кино».

4 октября в беседе с Empire Скорсезе признался, что не смотрит фильмы Marvel и не считает их кино. По мнению режиссера, проекты студии, скорее, парки аттракционов. «Это не кино, где человек пытается передать чувственный, психологический опыт другому человеку», — заявил Скорсезе. Эти слова вызвали острую реакцию, в частности от людей, причастных к созданию супергеройской франшизы, таких как Джеймс Ганн, Сэмюэл Л. Джексон и Джосс Уидон.