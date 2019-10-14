Видео дня: Дэвид Харбор снялся в пародии на «Джокера»

В детской передаче Грауч постоянно ворчит, любит мусор и даже живет в мусорном баке. В ролике он стал мрачным мусорщиком Оскаром, который видит, что мир вокруг него катится в преисподнюю. В подворотне грабитель убивает Эрни из-за резиновой уточки, Большая Птица танцует стриптиз, а Граф здесь считает таблетки. Все это подталкивает Оскара к грани и заставляет примерить образ Грауча.