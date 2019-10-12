Сб, 12.10.2019
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Элизабет Олсен рассказала об ужасном прослушивании на роль Дейнерис в «Игре престолов»

Elizabeth Olsen

ФОТО: O'Connor/AFF-USA.com / AFF/PA Images

В жизни каждого человека случаются моменты, о которых хочется никогда не вспоминать. Так, например, Элизабет Олсен решила забыть, что ходила на прослушивание на роль Дейнерис Таргариен.

В одном из интервью актрису попросили рассказать о самом ужасном прослушивании в ее жизни. Поначалу Олсен ничего не могла вспомнить, потому что обожает ходить на кастинги, но вдруг ее озарило:

Точно! Я же прослушивалась на «Игру престолов».

ФОТО: MONICA ALMEIDA / REUTERS

Это было невероятно плохо, просто ужасно. Неловко было не только мне, но и режиссеру. Никому из нас не захочется это вспоминать,

― говорит Элизабет. Ей пришлось зачитать монолог, который Дейнерис произносит в конце первого сезона после своего неудачного сожжения на костре.

Эмилия Кларк в образе Дайнерис

ФОТО: / AP

Оглядываясь назад, актриса понимает, что ей надо было сразу отказаться, но ее любовь к прослушиваниям сыграла с ней злую шутку. Олсен всегда очень важно сразу же почувствовать эмоциональную связь с режиссером. Нетрудно догадаться, что на кастинге «Игры престолов» ничего подобного актриса не ощутила.

Впрочем, все, что ни делается ― к лучшему. Получив роль Дейенерис, актриса вряд ли бы нашла время на перевоплощение в Алую Ведьму, которую сыграла в супергеройской франшизе «Мстители».

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