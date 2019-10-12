Элизабет Олсен рассказала об ужасном прослушивании на роль Дейнерис в «Игре престолов»

В одном из интервью актрису попросили рассказать о самом ужасном прослушивании в ее жизни. Поначалу Олсен ничего не могла вспомнить, потому что обожает ходить на кастинги, но вдруг ее озарило:

Точно! Я же прослушивалась на «Игру престолов».

ФОТО: MONICA ALMEIDA / REUTERS

Это было невероятно плохо, просто ужасно. Неловко было не только мне, но и режиссеру. Никому из нас не захочется это вспоминать,

― говорит Элизабет. Ей пришлось зачитать монолог, который Дейнерис произносит в конце первого сезона после своего неудачного сожжения на костре.

Эмилия Кларк в образе Дайнерис ФОТО: / AP

Оглядываясь назад, актриса понимает, что ей надо было сразу отказаться, но ее любовь к прослушиваниям сыграла с ней злую шутку. Олсен всегда очень важно сразу же почувствовать эмоциональную связь с режиссером. Нетрудно догадаться, что на кастинге «Игры престолов» ничего подобного актриса не ощутила.