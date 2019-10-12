Юэн МакГрегор описал «Хищных Птиц» с Марго Робби: «Это феминистский фильм»

В сценарии есть реалистичное представление о женоненавистничестве, и я думаю, это именно то, что нам нужно. Нам нужно больше осознавать, как мы ведём себя с противоположным полом. Нас нужно научить меняться. Женоненавистники в фильмах часто делают что-то радикальное: насилуют, бьют женщин. Конечно, показывать таких людей нужно, потому что они действительно существуют, и, очевидно, являются худшими из нас. Но также в диалогах «Хищных птиц» часто присутствует намек на повседневное женоненавистничество, на оскорбительные вещи, которые мужчины говорят, даже не понимая этого... и в сценарии он прописан очень тонко. Я считаю, что это блестяще.