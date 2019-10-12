Юэн МакГрегор описал «Хищных Птиц» с Марго Робби: «Это феминистский фильм»

Расставшись с Джокером, главная злодейка Готэма встала на путь эмансипации.
Кинокомикс DC подхватил тенденцию выпускать сольники о сильных женщинах. В результате успеха экранизаций «Чудо-женщины» и «Капитана Марвел» студия Warner Bros. решила снять свой вариант женского блокбастера, представив сиквел «Отряда самоубийц» под названием «Хищные птицы». Центральным персонажем нового фильма стала Харли Квинн, чью роль исполнила неизменная Марго Робби.
Как мы узнали из трейлера, после расставания с Джокером в жизни злодейки началась новая глава, в которой она объединится с супергероинями Готэма ради спасения Кассандры Кейн. Юэн МакГрегор, сыгравший антагониста Черную маску, рассказал французскому изданию Premiere о том, почему считает «Птиц» феминистским фильмом.
В сценарии есть реалистичное представление о женоненавистничестве, и я думаю, это именно то, что нам нужно. Нам нужно больше осознавать, как мы ведём себя с противоположным полом. Нас нужно научить меняться. Женоненавистники в фильмах часто делают что-то радикальное: насилуют, бьют женщин. Конечно, показывать таких людей нужно, потому что они действительно существуют, и, очевидно, являются худшими из нас. Но также в диалогах «Хищных птиц» часто присутствует намек на повседневное женоненавистничество, на оскорбительные вещи, которые мужчины говорят, даже не понимая этого... и в сценарии он прописан очень тонко. Я считаю, что это блестяще.
«Хищные птицы» не только раскроют историю Квинн, поставив её в один ряд с главными персонажами DC, но и станут кинодебютом героинь комиксов Черной канарейки, Охотницы и Рене Монтойи. Премьера фильма состоится 6 февраля 2020 года. Помимо Робби и МакГрегора, в картине также сыграют Мэри Элизабет Уинстэд, Джерни Смоллетт-Белл, Рози Перес и Элла Джей Баско.