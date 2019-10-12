«Это стоило десяти лет ожидания»: зрители одобрили «Добро пожаловать в Zомбилэнд 2»

Судя по первым откликам, возвращение в Зомбилэнд удалось.
В прошлый четверг в Голливуде состоялась премьера фильма «Zомбилэнд: Контрольный выстрел». Это продолжение картины 2009 года «Добро пожаловать в Zомбилэнд», повествующей о зомби-апокалипсисе. В новой части на экран вернутся давно знакомые персонажи ― Коламбус (Джесси Айзенберг), Вичита (Эмма Стоун), Литл-Рок (Эбигейл Бреслин) и Таллахасси (Вуди Харрельсон).
Вместе с рядом новых персонажей им вновь придется отбиваться от полчищ зомби, которые успели эволюционировать со времен событий, показанных в первом фильме. Те, кто уже успел увидеть фильм, не остались разочарованы.
Это как машина времени, которая возвращает вас в 2009 год. Я в восторге. Если вам по вкусу первый фильм, то второй вам тоже понравится. Он очень забавный. Оригинальный актерский состав отличается все той же магией, а новые артисты только добавляют задора. Фильм просто бомба!
«Zомбилэнд» ― зашибенный фильм. Такого сиквела стоило ждать целых 10 лет. Это смесь комедии и хоррора, а зомби здесь еще более крупные и опасные. Весь актерский состав прекрасен, но Зои Дойч в роли Мэдисон просто непревзойденная!
Это ностальгическое путешествие в 2009 год, хотя на дворе 2019-й. Пусть прошло уже десять лет, но на чувстве юмора в фильме это никак не отразилось. Свежие лица добавили динамики. Поклонникам первой части сиквел наверняка понравится!
Он снова сделал это! Фильм Рубена Фляйшера «Зомбиленд 2» просто потрясающий. От начала и до конца это заводная комедия, полная динамики. Каждому понравится этот фильм. Большая жирная смерть затмевает все остальное, тут сомнений нет. Когда посмотрите фильм, то поймете, что я имею в виду!
Новый «Зомбиленд» ― Годзилла среди фильмов о зомби. Очень веселый!
Интересно, что написанием и постановкой картины занималась практически та же команда, что и созданием оригинального фильма. В режиссерское кресло вернулся Рубен Фляйшер (постановщик кассового хита «Веном»), а к написанию сценария ― Ретт Риз и Пол Верник («Дэдпул»), которым помогал Дэйв Каллахэм («Чудо-женщина: 1984»).
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