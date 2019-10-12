«Это стоило десяти лет ожидания»: зрители одобрили «Добро пожаловать в Zомбилэнд 2»

Это как машина времени, которая возвращает вас в 2009 год. Я в восторге. Если вам по вкусу первый фильм, то второй вам тоже понравится. Он очень забавный. Оригинальный актерский состав отличается все той же магией, а новые артисты только добавляют задора. Фильм просто бомба!