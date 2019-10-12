Уилл Смит и Мартин Лоуренс снова взялись за оружие: смотри трейлер комедийного боевика «Плохие парни: Навсегда»

В 1995 году первая часть заработала по миру 141,4 миллион долларов, а сиквел в 2003 году взял уже 273,3 миллиона. Оба фильма срежиссировал Майкл Бэй.

Франчайз уже в течение многих лет не может сдвинуться с производственной мели. Последний кто занимался фильмом был режиссер Джо Карнахан. Но он не нашел общих позиций со студией, и Sony начала искать кого-то другого, а нашли целых двух бельгийских короткометражников.