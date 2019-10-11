Видео дня: Аарон Пол пересказал «Во все тяжкие» за две с половиной минуты

Сюжет фильма «El Camino: Во все тяжкие» начинается практически сразу после финала сериала, когда Джесси сбежал от неонацистов, которые держали его в качестве раба, готовящего наркотики. Не зная, куда ему податься, Джесси скрывается от полиции, похитителей, прошлого и должен понять, как ему жить дальше.