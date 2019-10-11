Слух дня: Disney хочет выкупить у Sony «Человека-паука» за 5 миллиардов долларов

Источник утверждает, что Disney видит в Человеке-пауке, одном из самых популярных и известных персонажей Marvel, идеальную замену для Капитана Америка и Железного человека, которые были отправлены на покой в «Мстители: Финал». Инсайдер также опроверг ранее появившийся слух, что Disney может заплатить за Человека-паука 10 миллиардов долларов.

Стоит отметить, что представленная информация, несмотря на заверения о надежности источников, на данный момент лишь слух, который в будущем может быть опровергнут.