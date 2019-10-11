Глубоко беременная Энн Хэтэуэй впервые за долгое время вышла в свет

36-летняя голливудская актриса Энн Хэтэуэй летом этого года сообщила о том, что станет мамой во второй раз. Энн отметила, что это была долгожданная беременность, так как у нее долгое время были проблемы с зачатием, пишет Экспресс газета.
Сейчас артистка находится на последних месяцах беременности. После того как Энн раскрыла свое интересное положение, она полностью пересмотрела свой график и почти перестала выходить в свет.
Накануне актриса все же сделала исключение и появилась на презентации нового сериала «Современная любовь», в котором сыграла эпизодическую роль. Энн появилась на премьере в красивом белом платье с необычной драпировкой, которое подчеркнуло ее интересное положение. Актриса вовсю улыбалась и выглядела совершенно счастливой.
Отметим, что для Энн эта беременность по-настоящему долгожданная, ведь ей пришлось победить бесплодие. Она потратила несколько лет на борьбу с болезнью и теперь с нетерпением ждет встречи со своим будущим малышом, пол которого пока что не раскрывает.