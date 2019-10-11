Глубоко беременная Энн Хэтэуэй впервые за долгое время вышла в свет

Сейчас артистка находится на последних месяцах беременности. После того как Энн раскрыла свое интересное положение, она полностью пересмотрела свой график и почти перестала выходить в свет.

Накануне актриса все же сделала исключение и появилась на презентации нового сериала «Современная любовь», в котором сыграла эпизодическую роль. Энн появилась на премьере в красивом белом платье с необычной драпировкой, которое подчеркнуло ее интересное положение. Актриса вовсю улыбалась и выглядела совершенно счастливой.