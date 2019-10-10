Джейсон Стэйтем исполнит главную роль в триллере Гая Ричи «Осторожность»

Сюжет оригинальной ленты 2004 года вращался вокруг Александра Демарре, который устраивается на работу в инкассаторскую службу, переживающую нелегкие времена. За последний год в трех дерзких ограблениях не выжил ни один из инкассаторов, грабители явно действовали по наводке, и теперь каждый день наполнен тревожным ожиданием очередного нападения. А молчаливый Демарре всегда сохраняет спокойствие. Потому что у него есть определенная и известная лишь ему одному цель.