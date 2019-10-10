Звезда «Аквамена» сыграет главную роль в новой «Матрице»

Как выяснили Variety, одну из ведущих ролей в «Матрице 4» получил Яхья Абдул-Матин II, известный по участию в «Аквамене» и пятом сезоне «Черного зеркала».

ФОТО: George Kraychyk / Image supplied by Capital Pictures

Кого именно он сыграет инсайдеры пока не знают, но, судя по всему, актеру могла достаться роль молодого Морфеуса. Об участии в проекте Лоуренса Фишберна на данный момент ничего неизвестно.

ФОТО: Jasin Boland / Image supplied by Capital Pictures

В конце августа глава Warner Bros. официально объявил о появлении четвертой части франшизы. Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс вновь сыграют Нео и Тринити. Постановкой займётся только одна сестра Вачовски, Лана, которая также трудится над сценарием вместе с писателями Александром Хемоном и Дэвидом Стивеном Митчеллом («Облачный атлас»). Съемки «Матрицы 4» студия хочет запустить в феврале 2020 года.