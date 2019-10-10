Звезда «Аквамена» сыграет главную роль в новой «Матрице»
Долгожданное продолжение трилогии «Матрицы» становится все ближе и к ближе к осуществлению: съемки стартуют через несколько месяцев, и режиссер Лана Вачовски уже приступила к поиску актеров.
Как выяснили Variety, одну из ведущих ролей в «Матрице 4» получил Яхья Абдул-Матин II, известный по участию в «Аквамене» и пятом сезоне «Черного зеркала».
Кого именно он сыграет инсайдеры пока не знают, но, судя по всему, актеру могла достаться роль молодого Морфеуса. Об участии в проекте Лоуренса Фишберна на данный момент ничего неизвестно.
В конце августа глава Warner Bros. официально объявил о появлении четвертой части франшизы. Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс вновь сыграют Нео и Тринити. Постановкой займётся только одна сестра Вачовски, Лана, которая также трудится над сценарием вместе с писателями Александром Хемоном и Дэвидом Стивеном Митчеллом («Облачный атлас»). Съемки «Матрицы 4» студия хочет запустить в феврале 2020 года.
Подробности о сюжете картины не разглашаются. Каким образом авторы вернут персонажей Ривза и Мосс, погибших в третьем фильме, тоже остается загадкой. Тем временем продюсеры также ведут поиски исполнителя на роль молодого Нео.