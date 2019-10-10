Появилось видео со съемок аварии, в которой погиб Виктор Цой: новый фильм Алексея Учителя

По словам режиссера, он задумал снять не биографическое, а мифологическое кино, исследующее феномен популярности Цоя. Образ звезды советского рока будет раскрываться через реплики, диалоги и эмоциональные реакции ближайшего окружения певца и поэта. Главные роли исполняют Марьяна Спивак, Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Игорь Верник и Илья Дель.

«47» — это вариант названия последнего альбома группы «Кино», работа над которым была завершена уже после трагической гибели Виктора Цоя. 47 — это автомобильный код Ленинградской области. Здесь и снимают сцены нового фильма Алексея Учителя — в том числе момент рокового столкновения «Москвича», за рулём которого был Виктор Цой, — с автобусом «Икарус». Хотя на самом деле авария произошла в Латвии.