Хоакин Феникс готов вернуться к роли Джокера

Я много обсуждал с Тоддом, что еще мы можем сделать — в общем смысле, просто чтобы поработать вместе. А также, в частности, что еще интересного мы могли бы сделать с Джокером. Так что в итоге это оказалось ролью мечты. До съемок в этом фильме я не хотел делать ничего подобного.