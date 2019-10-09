Очень соблазнительно: Моника Беллуччи подчеркнула роскошные формы полупрозрачным корсетом
Актриса появилась на вечеринке в Риме.
Каждый новый выход 55-летней Моники Беллуччи - лишь повод в очередной раз восхититься ее шикарным внешним видом. А после того, как актриса решилась на перемены в образе, и обрезала длинные волосы, от нее просто невозможно отвести взгляд!
Так, в центре внимания Моника оказалась и во время вечеринки в римском дворце Барберини. Перед гостями знаменитость появилась в своем любимом total black - полупрозрачном корсете, широких брюках с завышенной талией и удлиненном блейзере.