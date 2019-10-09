Ср, 9.10.2019
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  • Очень соблазнительно: Моника Беллуччи подчеркнула роскошные формы полупрозрачным корсетом

Очень соблазнительно: Моника Беллуччи подчеркнула роскошные формы полупрозрачным корсетом
ФОТО!

Monica Bellucci

ФОТО: Matteo Nardone/PACIFIC PR/SIPA / Matteo Nardone/PACIFIC PR/SIPA

Актриса появилась на вечеринке в Риме.

Каждый новый выход 55-летней Моники Беллуччи - лишь повод в очередной раз восхититься ее шикарным внешним видом. А после того, как актриса решилась на перемены в образе, и обрезала длинные волосы, от нее просто невозможно отвести взгляд!

Так, в центре внимания Моника оказалась и во время вечеринки в римском дворце Барберини. Перед гостями знаменитость появилась в своем любимом total black - полупрозрачном корсете, широких брюках с завышенной талией и удлиненном блейзере.

ФОТО: Vincenzo Landi / IPA/IPA/SIPA / Vincenzo Landi / IPA/IPA/SIPA

ФОТО: Matteo Nardone/PACIFIC PR/SIPA / Matteo Nardone/PACIFIC PR/SIPA

ФОТО: Matteo Nardone/PACIFIC PR/SIPA / Matteo Nardone/PACIFIC PR/SIPA

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