«Чувствовала себя ужасно»: Мэйси Уильямс рассказала о неприятном опыте на съемках «Игры престолов»

Несмотря на то, что когда Мэйси было 16 лет, а потом 18 лет, выглядеть она должна была на 12 и на 14. Более того, период съемок совпал с половым созреванием актрисы, поэтому Уильямс пришлось действительно нелегко. Мэйси приходилось скрывать некоторые части ее фигуры.

Арья все еще тщательно старалась маскироваться под мальчика, так что меня коротко стригли, покрывали грязью и визуально увеличивали нос, чтобы придать мне большей мужественности,

― вспоминает актриса.

Однако трансформация внешности была не единственным испытанием, с которым пришлось столкнуться Мэйси.

Мне также затянули корсет на моей груди, чтобы ее скрыть. Я чувствовала себя ужасно на протяжении полугода,

― призналась Уильямс. Также она поделилась, что какое-то время даже ощущала чувство стыда.