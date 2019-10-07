«Чувствовала себя ужасно»: Мэйси Уильямс рассказала о неприятном опыте на съемках «Игры престолов»

В то время как Мэйси в реальной жизни становилась взрослее, ее персонаж из «Игры престолов» должен был выглядеть как ребенок. В своем интервью Уильямс рассказала о том, с какими трудностями сталкиваются актеры, когда играют героев младше своих лет.
Несмотря на то, что когда Мэйси было 16 лет, а потом 18 лет, выглядеть она должна была на 12 и на 14. Более того, период съемок совпал с половым созреванием актрисы, поэтому Уильямс пришлось действительно нелегко. Мэйси приходилось скрывать некоторые части ее фигуры.
Арья все еще тщательно старалась маскироваться под мальчика, так что меня коротко стригли, покрывали грязью и визуально увеличивали нос, чтобы придать мне большей мужественности,
― вспоминает актриса.
Однако трансформация внешности была не единственным испытанием, с которым пришлось столкнуться Мэйси.
Мне также затянули корсет на моей груди, чтобы ее скрыть. Я чувствовала себя ужасно на протяжении полугода,
― призналась Уильямс. Также она поделилась, что какое-то время даже ощущала чувство стыда.
Но, к счастью, все трудности остались позади. Новый сезон «Игры престолов» закончился, и теперь Мэйси может сама решать, какие вещи ей носить, и искать свой собственный и неповторимый стиль. Уильямс поделилась: сейчас ей очень нравится выглядеть женственно и находиться в том теле, которое у нее есть.