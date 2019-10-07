Ольга Куриленко и ее тайные страсти: смотри трейлер «Комнаты желаний»
«Комната желаний» (The Room) – триллер совместного производства Франции, Люксембурга и Бельгии, главную роль в котором исполняет Ольга Куриленко. Это еще одна история, которая учит бежать из загадочных домов еще до того, как там начинают происходить странные вещи. Но главные герои, естественно, так не поступают.
По сюжету фильма супруги переезжают в загородный дом, в котором пара планирует свое будущее. Обустраиваясь, они замечают проблему с электричеством и еще одну комнату, о которой раньше не знали. Бессонной ночью Мэтт (Кевин Янссенс) обнаруживает, что комната может материализовать любое желание – когда пропадает свет, в ней появляется названный объект. Так их жилище начинает наполняться деликатесами, произведениями искусства, драгоценностями и деньгами. Пара от души веселится и наслаждается дарами, но когда эйфория проходит, Кейт (Ольга Куриленко) вспоминает о самом важном для нее желании – о ребенке. В то время как женщина просит у комнаты младенца, Мэтт находит подтверждения своих опасений о том, что дом может быть опасным для всех, кто решится им воспользоваться.
Премьера «Комнаты желаний» прошла на Брюссельском кинофестивале фантастических фильмов. Позже лента была показана в Южной Корее, где получила награду в категории «лучший фильм» на Международном кинофестивале фантастических фильмов в Пучхоне.
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