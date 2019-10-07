Ольга Куриленко и ее тайные страсти: смотри трейлер «Комнаты желаний»

По сюжету фильма супруги переезжают в загородный дом, в котором пара планирует свое будущее. Обустраиваясь, они замечают проблему с электричеством и еще одну комнату, о которой раньше не знали. Бессонной ночью Мэтт (Кевин Янссенс) обнаруживает, что комната может материализовать любое желание – когда пропадает свет, в ней появляется названный объект. Так их жилище начинает наполняться деликатесами, произведениями искусства, драгоценностями и деньгами. Пара от души веселится и наслаждается дарами, но когда эйфория проходит, Кейт (Ольга Куриленко) вспоминает о самом важном для нее желании – о ребенке. В то время как женщина просит у комнаты младенца, Мэтт находит подтверждения своих опасений о том, что дом может быть опасным для всех, кто решится им воспользоваться.