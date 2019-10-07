Почему «Вторжение» — самый ожидаемый российский фильм 2020 года

Такой связанности, как «чтобы посмотреть “Вторжение”, нужно обязательно посмотреть “Притяжение”» – не хотелось. Это с одной стороны. С другой стороны – у нас новые артисты, новый ансамбль, у нас появился Юрий Борисов, чему я невероятно рад, потому что он привнёс в картину какую-то фантастическую энергию. Артисты, как бы это пафосно ни звучало, нового поколения, они, действительно, другие, по-другому существуют, по-другому распределяются, по-другому подключаются к материалу, работают на площадке ответственно, серьёзно и так далее. Для меня было важно, как и для моих коллег, чтобы картину можно было посмотреть, не ссылаясь на первую часть. Другое дело, что все это на самом деле происходит во вселенной “Притяжения”. Вы видите часть этого мира, которая перешла в новый фильм. Вселенная доделана, переделана, увеличена – но важно, что “Вторжение” можно смотреть с чистого листа. И, при желании, если кто не видел, обратиться к первой части, посмотреть её, как, в кавычках, “приквел” (предысторию) – да. Но в принципе это самостоятельное произведение, и мне было важно пригласить аудиторию, которая не видела “Притяжение”, пригласить зрителя посмотреть новую картину во вселенной “Притяжения”.