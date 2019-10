Она решает не сдаваться: в прокат выходит драма «Свободный танец»

Автор аутентичной и захватывающей истории о нечасто видимой стороне искусства Майкл Дамиан – человек, который режиссировал первую часть ленты в 2016 году «Нервы на пределе». Главного героя фильма сыграла 21-летняя талантливая танцовщица Джульет Дохерти, которая выиграла золотые медали в 2012 и 2014 годах на крупнейшем в мире молодежном танцевальном первенстве, Гран-при молодежи Америки („Youth America Grand Prix“). Хореография для фильма создал победитель «Эмми» Тайс Диорио – штатный хореограф американского «Fox» телевизионного конкурса «Вы думаете, что можете танцевать» („So You Think You Can Dance“), который также работал с такими звездами, как Джанет Джексон, Пола Абдул, Дженнифер Лопез и Рики Мартин.