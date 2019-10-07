Она решает не сдаваться: в прокат выходит драма «Свободный танец»

Барлоу (танцовщица Джульетта Доэрти) – талантливая балерина, которая решила реализовать свою мечту в святилище американского искусства Нью-Йорке. К сожалению, первая встреча с реальностью этого святилища не очень приятна: опытная преподавательница балета Оксана (которую играет «доктор Квин» Джейн Сеймур) открыто говорит о том, что Барлоу еще далека от совершенства. Сглотнув обиду, девушка решает не сдаваться и участвовует в отборе на новый бродвейский танцевальный спектакль. Его режиссер Зандер (акт. Томас Доэрти) обращает внимание на Барлоу и выбирает ее для репетиций.

Через несколько дней к ядру формирующегося спектакля присоединяется талантливый пианист Чарли (актер Гарри Джарвис), как и Барлоу, прибыл в Нью-Йорк, чтобы реализовать свою мечту. Между юношей и девушкой возникает симпатия, но Зандерс небезразличен к девушке. Барлоу скоро запуталась в любовном треугольнике. Между тем, репетиции спектакля становятся все более интенсивными, нагрузки растут, и у Барлоу, и у Чарли нет времени ни на что другое. Работа до девятого пота, постоянный стресс, предательство конкурентов и бескомпромиссная борьба потребуют от них всех сил.

Автор аутентичной и захватывающей истории о нечасто видимой стороне искусства Майкл Дамиан – человек, который режиссировал первую часть ленты в 2016 году «Нервы на пределе». Главного героя фильма сыграла 21-летняя талантливая танцовщица Джульет Дохерти, которая выиграла золотые медали в 2012 и 2014 годах на крупнейшем в мире молодежном танцевальном первенстве, Гран-при молодежи Америки („Youth America Grand Prix“). Хореография для фильма создал победитель «Эмми» Тайс Диорио – штатный хореограф американского «Fox» телевизионного конкурса «Вы думаете, что можете танцевать» („So You Think You Can Dance“), который также работал с такими звездами, как Джанет Джексон, Пола Абдул, Дженнифер Лопез и Рики Мартин.