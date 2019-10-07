Joker (2019)

ФОТО: CAP/FB / Image supplied by Capital Pictures

На минувшей неделе состоялись премьерные показы нашумевшей картины «Джокер», а уже на выходных фильм вышел в регулярный прокат! Мы выяснили, каким фильмам жители Эстонии отдали свое предпочтение...

1. Джокер (1 неделя // 18943 зрителя // 140 436,48€)

2. Vanamehe film (2 неделя // 12146 зрителей // 87 527,11€)

3. Эверест (1 неделя // 11542 зрителя // 67 658,60€)

4. Барашек Шон: Фермагеддон (2 неделя // 4548 зрителей // 25 000,24€)

5. Герой (1 неделя // 1891 зрителей // 13 549,34€)

6. Единорог (4 неделя // 1475 зрителей // 11 944,10€)

7. К звездам (3 неделя // 1347 зрителей // 10 489,44€)