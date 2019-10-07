«Джокер» за одни выходные заработал 140 000 евро в Эстонских кинотеатрах!
На минувшей неделе состоялись премьерные показы нашумевшей картины «Джокер», а уже на выходных фильм вышел в регулярный прокат! Мы выяснили, каким фильмам жители Эстонии отдали свое предпочтение...
1. Джокер (1 неделя // 18943 зрителя // 140 436,48€)
2. Vanamehe film (2 неделя // 12146 зрителей // 87 527,11€)
3. Эверест (1 неделя // 11542 зрителя // 67 658,60€)
4. Барашек Шон: Фермагеддон (2 неделя // 4548 зрителей // 25 000,24€)
5. Герой (1 неделя // 1891 зрителей // 13 549,34€)
6. Единорог (4 неделя // 1475 зрителей // 11 944,10€)
7. К звездам (3 неделя // 1347 зрителей // 10 489,44€)