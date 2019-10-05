Сб, 5.10.2019
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Красавица Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс в третий раз стали родителями!

Blake Lively, Ryan Reynolds.

ФОТО: Mario Santoro/ADM/Capital Pictur / MSA/ADM/Capital Pictures

Третья беременность актрисы прошла под грифом «секретно».

Вечером 4 октября издание US Weekly сообщило радостную новость.

31-летняя Блейк Лайвли в третий раз стала матерью, родив своему супругу, 42-летнему Райану Рейнольдсу малыша. Как пишет таблоид, ребенок появился на свет еще в агусте, однако звездные родители решили скрыть радостную новость. Поэтому журналистам все еще не удалось узнать пол ребенка.

ФОТО: Mario Santoro/ADM/Capital Pictur / MSA/ADM/Capital Pictures

Примечательно, что сами Райан и Блейк новость о рождении малыша еще не подтвердили. Поэтому остается лишь ждать официального заявления пары.

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