Красавица Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс в третий раз стали родителями!

31-летняя Блейк Лайвли в третий раз стала матерью, родив своему супругу, 42-летнему Райану Рейнольдсу малыша. Как пишет таблоид, ребенок появился на свет еще в агусте, однако звездные родители решили скрыть радостную новость. Поэтому журналистам все еще не удалось узнать пол ребенка.