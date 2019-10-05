Красавица Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс в третий раз стали родителями!

Третья беременность актрисы прошла под грифом «секретно».
Вечером 4 октября издание US Weekly сообщило радостную новость.
31-летняя Блейк Лайвли в третий раз стала матерью, родив своему супругу, 42-летнему Райану Рейнольдсу малыша. Как пишет таблоид, ребенок появился на свет еще в агусте, однако звездные родители решили скрыть радостную новость. Поэтому журналистам все еще не удалось узнать пол ребенка.
Примечательно, что сами Райан и Блейк новость о рождении малыша еще не подтвердили. Поэтому остается лишь ждать официального заявления пары.