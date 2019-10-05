Дочь Джонни Деппа в смелом платье посетила премьеру «Короля» в Лондоне

Накануне 23-летний Тимоти Шаламе и 20-летняя Лили-Роуз Депп, дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради, представили на фестивале BFI в Лондоне фильм «Король», где они сыграли главные роли. Премьеру организовали в кинотеатре Odeon Luxe на знаменитой пешеходной площади Лестер-сквер. На красную ковровую дорожку молодые актеры, которым уже несколько месяцев приписывают романтические отношения, вышли порознь, поодиночке позируя фотографам. Также на премьеру пришли их коллеги по фильму Томасин Маккензи и Джоэл Эдгертон.

Тимоти Шаламе на лондонский выход надел темно-синий свитшот в «кольчуге» из пайеток и бисера, черные брюки и лаковые высокие ботинки. На Лили-Роуз в этот вечер было великолепное черно-белое платье в пол с открытой спиной и декольте и воланами на груди. Строгие «монашеские» цвета, возможно, стали аллюзией на образ Екатерины Валуа – героиня, которую сыграла Лили-Роуз, долгое время воспитывалась в монастыре Пуасси. К слову, на красной ковровой дорожке в Нью-Йорке, где премьера состоялась на пару дней раньше, актеры никак не обыграли в нарядах суть «Короля». Зритель не оценил их простые, ничем не примечательные костюмы. Видимо, премьера в Лондоне требовала больше смыслов: все-таки молодые актеры рассказали англичанам историю их страны.