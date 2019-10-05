От Роберта Паттинсона до Дженнифер Лоуренс: с кем не понравилось целоваться звездам

Это поклонники мечтают о поцелуе с кумиром, а у голливудских красавцев и красавиц не обходится без негативного опыта.
Майлз Теллер о поцелуе с Шейлин Вудли в «Захватывающем времени»
Теллер пожаловался на то, что Вудли злоупотребляет диетическими китайскими добавками со специфическим запахом:
Перед нашей первой сценой поцелуя она съела их. Они похожи на мешочки с грязью и пахнут как дерьмо.
Моррена Баккарин о поцелуе с Райаном Рейнольдсом в «Дэдпуле»
Я все еще утверждаю, что целовать его в этой маске — все равно что целовать гигантский презерватив. Она всегда пахнет резиной,
— рассказала актриса.
Риз Уизерспун о поцелуе с Робертом Паттинсоном в «Воды слонам»
Уизерспун поделилась с журналистами, что на съемках Роберт сильно простудился, что осложнило их совместную работу.
Это было неприятно и совсем не привлекательно,
— рассказала актриса.
Сам Паттинсон добавил, что из-за насморка он буквально «вытирал нос о ее парик».
Селена Гомес о поцелуе с Диланом Спроусом в сериале «Жизнь Зака и Коди»
Не все поклонники «Ривердейла» помнят, что экранный Батхэд когда-то играл с братом-близнецом в собственном ситкоме. Гомес исполнила в нем эпизодическую роль в 12 лет, и поцелуй с Коулом был ее первым в жизни поцелуем.
Я наклонилась, чтобы поцеловать его, но слишком рано закрыла глаза и промахнулась мимо губ. Это был самый неловкий поцелуй в мире,
— рассказала актриса.
Тоби Магуайер о поцелуе с Кирстен Данст в «Человеке-пауке»
Оказывается, культовый поцелуй дался Человеку-пауку не так просто.
Было поздно, я висел вверх ногами, шел дождь, который заливался мне в нос. Поэтому когда Кирстен сняла маску и поцеловала меня, я не мог дышать,
— вспоминал Тоби в разговоре с Parade.
Лиам Хемсворт о поцелуе с Дженнифер Лоуренс в «Голодных играх»
Лоуренс оказалась не особо чуткой партнершей по съемкам. Лиам пожаловался, что она постоянно ела блюда с чесноком, тунцом и прочими пахучими ингредиентами.
Она одна из моих лучших подруг, но целоваться с ней было некомфортно. Прямо перед сценой Дженнифер говорила что-то вроде: «Я не чистила зубы». Но со стороны все смотрелось красиво,
— рассказал Хемсворт.
Дженнифер Лоуренс о поцелуе с Брэдли Купером в «Мой парень — псих»
После второго дубля она сказала мне, что я слишком мокро целуюсь. Это явно не то, что вам хотелось бы услышать. Определенно не комплимент,
— рассказал Купер.
Джеймс МакЭвой о поцелуе с Анджелиной Джоли в «Особо опасен»
Каково было целовать ее на съемках? Скажу так: неловко, мокро и неприятно,
— поделился актер.
Кирстен Данст о поцелуе с Брэдом Питтом в «Интервью с вампиром»
На момент съемок актрисе было всего 11 лет, и она воспринимала Питта как старшего брата, а в поцелуях с братьями нет ничего приятного.
Я просто чмокнула его. Все тогда говорили, как мне повезло поцеловать Брэда, но лично мне это показалось отвратительным. К тому же, было бы странно, если бы мне понравилось, я ведь была ребенком,
— рассказала Данст.