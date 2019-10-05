От Роберта Паттинсона до Дженнифер Лоуренс: с кем не понравилось целоваться звездам

Майлз Теллер о поцелуе с Шейлин Вудли в «Захватывающем времени»

Теллер пожаловался на то, что Вудли злоупотребляет диетическими китайскими добавками со специфическим запахом:

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Перед нашей первой сценой поцелуя она съела их. Они похожи на мешочки с грязью и пахнут как дерьмо.

Моррена Баккарин о поцелуе с Райаном Рейнольдсом в «Дэдпуле»

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Я все еще утверждаю, что целовать его в этой маске — все равно что целовать гигантский презерватив. Она всегда пахнет резиной,

— рассказала актриса.

Риз Уизерспун о поцелуе с Робертом Паттинсоном в «Воды слонам»

Уизерспун поделилась с журналистами, что на съемках Роберт сильно простудился, что осложнило их совместную работу.

Это было неприятно и совсем не привлекательно,

— рассказала актриса.

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Сам Паттинсон добавил, что из-за насморка он буквально «вытирал нос о ее парик».

Селена Гомес о поцелуе с Диланом Спроусом в сериале «Жизнь Зака и Коди»

Не все поклонники «Ривердейла» помнят, что экранный Батхэд когда-то играл с братом-близнецом в собственном ситкоме. Гомес исполнила в нем эпизодическую роль в 12 лет, и поцелуй с Коулом был ее первым в жизни поцелуем.

Я наклонилась, чтобы поцеловать его, но слишком рано закрыла глаза и промахнулась мимо губ. Это был самый неловкий поцелуй в мире,

— рассказала актриса.

Тоби Магуайер о поцелуе с Кирстен Данст в «Человеке-пауке»

Оказывается, культовый поцелуй дался Человеку-пауку не так просто.

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Было поздно, я висел вверх ногами, шел дождь, который заливался мне в нос. Поэтому когда Кирстен сняла маску и поцеловала меня, я не мог дышать,

— вспоминал Тоби в разговоре с Parade.

Лиам Хемсворт о поцелуе с Дженнифер Лоуренс в «Голодных играх»

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Лоуренс оказалась не особо чуткой партнершей по съемкам. Лиам пожаловался, что она постоянно ела блюда с чесноком, тунцом и прочими пахучими ингредиентами.

Она одна из моих лучших подруг, но целоваться с ней было некомфортно. Прямо перед сценой Дженнифер говорила что-то вроде: «Я не чистила зубы». Но со стороны все смотрелось красиво,

— рассказал Хемсворт.

Дженнифер Лоуренс о поцелуе с Брэдли Купером в «Мой парень — псих»

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После второго дубля она сказала мне, что я слишком мокро целуюсь. Это явно не то, что вам хотелось бы услышать. Определенно не комплимент,

— рассказал Купер.

Джеймс МакЭвой о поцелуе с Анджелиной Джоли в «Особо опасен»

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Каково было целовать ее на съемках? Скажу так: неловко, мокро и неприятно,

— поделился актер.

Кирстен Данст о поцелуе с Брэдом Питтом в «Интервью с вампиром»

На момент съемок актрисе было всего 11 лет, и она воспринимала Питта как старшего брата, а в поцелуях с братьями нет ничего приятного.

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Я просто чмокнула его. Все тогда говорили, как мне повезло поцеловать Брэда, но лично мне это показалось отвратительным. К тому же, было бы странно, если бы мне понравилось, я ведь была ребенком,