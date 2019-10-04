«Вторжение»: смотрите новый трейлер фильма Федора Бондарчука

Учёные и военные разбирают на атомы ее чувства, эмоции и переживания, пытаясь разгадать природу растущей в ней силы. Но страшнее всего, что ее сверхъестественные способности волнуют не только землян…

Над планетой в буквальном смысле нависла угроза вторжения. И победить в грядущем столкновении можно только одним способом: найти в себе силы остаться людьми. Когда каждый ради общего спасения должен сделать выбор, от которого зависит жизнь и судьба миллионов, – смогут ли любовь, верность и милосердие стать сильнее безжалостной силы и инопланетных технологий?

Зрителей ждет встреча с десантом пришельцев, которые прилетят на нашу планету отнюдь не с добрыми намерениями. Судя по опубликованному в Сети новому трейлеру, схватка будет масштабной. Сама история, казавшаяся ранее камерной и очень личной, обрела совершенно иной размах – в противостояние захватчикам будет вовлечена вся Россия.