«Вторжение»: смотрите новый трейлер фильма Федора Бондарчука

Падение инопланетного объекта разделило жизни на «до» и «после». Обычная девушка из московского Чертанова – Юлия Лебедева – вынуждена смириться с ролью подопытного кролика в лаборатории, ведь она единственная была в контакте с пришельцем.
Учёные и военные разбирают на атомы ее чувства, эмоции и переживания, пытаясь разгадать природу растущей в ней силы. Но страшнее всего, что ее сверхъестественные способности волнуют не только землян…
Над планетой в буквальном смысле нависла угроза вторжения. И победить в грядущем столкновении можно только одним способом: найти в себе силы остаться людьми. Когда каждый ради общего спасения должен сделать выбор, от которого зависит жизнь и судьба миллионов, – смогут ли любовь, верность и милосердие стать сильнее безжалостной силы и инопланетных технологий?
Зрителей ждет встреча с десантом пришельцев, которые прилетят на нашу планету отнюдь не с добрыми намерениями. Судя по опубликованному в Сети новому трейлеру, схватка будет масштабной. Сама история, казавшаяся ранее камерной и очень личной, обрела совершенно иной размах – в противостояние захватчикам будет вовлечена вся Россия.
Смотри трейлер! Фильм выйдет в прокат в кинотеатрах Apollo Kino 3 января 2020 года!