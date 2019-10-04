«Этот телефон хуже, чем твоя бывшая»: смотри трейлер ужасающей комедии «Окей, Лекси!»

У Фила есть серьезная проблема с зависимостью — он зависим от своего телефона. У него нет друзей и личной жизни, а работает он составителем всяческих «ТОП-10» поп-культуры. Но его статус в Facebook скоро изменится. Когда он вынужден обновить свой телефон, у последней версии программы оказывается весьма неожиданная функциональность…