Видео дня: Хоакин Феникс срывается на съемках «Джокера»

Под финал интервью Киммел решил показать небольшой ролик, которым с ним поделился режиссер Тодд Филлипс. В нем Феникс, будучи в белом гриме на съемках картины, срывается на оператора, после чего резко уходит из кадра.

В видео Феникс жалуется на оператора Лоуренса Шера, который «постоянно шепчет» и мешает актеру сосредоточиться. По конец Феникс выпаливает «****, я больше не могу» и выходит из кадра.

Самому Фениксу было явно неприятно смотреть эту запись, и он долгое время не знал, что сказать. В итоге он попытался объяснить, что иногда съемки бывают чрезвычайно напряженными: приходится работать в небольшом помещении с большим количеством людей.

«Наверное, стоит публично извиниться перед Ларри, — добавил Феникс. — Штука в том, что я прошу прощения, но он действительно постоянно шептал, пока мы пытались работать. Порой очень сложно найти правильное чувство, и я поступил неправильно и прошу прощения, но ему не стоило так себя вести».

Ранее Филлипс рассказал, что Феникс действительно часто срывался посреди дубля и прекращал съемки.

«Он просто уходил посреди сцены, — заметил режиссер. — И несчастные другие актеры думали, что это их вина, но это не так. Дело всегда в нем, он просто не чувствовал момент».