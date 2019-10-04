Отказ от роли в «Аватаре» стоил Мэтту Дэймону 250 миллионов долларов

«Джим Кэмерон звал меня в „Аватар“, — вспоминает Дэймон. — И когда предлагал роль, сказал: „Послушай. Мне никто не нужен. Мне не нужно имя, известный актер. Если ты не согласишься, я найду неизвестного актера и отдам роль ему, потому что ты на самом деле не нужен. Но если согласишься, я дам тебе 10% от сборов“».

После выхода в 2009 году «Аватар» на протяжении 10 лет оставался самым кассовым фильмом в истории (без учета инфляции) с 2,789 миллиардов долларов сборов. Как подсчитали в GQ, участие в картине могло принести Дэймону 250 млн долларов.

Во время работы над сценарием картины «Земля обетованная», которую Дэймон планировал поставить, актер рассказал эту историю Джону Красински.

«Мы писали фильм о фрэкинге, — говорит Дэймон. — Работали на кухне, решили передохнуть, и я рассказал ему историю, и он такой: „Что?“ Встает и начинает расхаживать по кухне, приговаривая: „ОК. ОК. ОК. ОК. ОК“. И продолжает: „Если бы ты снялся в этом фильме, то в твоей жизни ничего бы не изменилось. Вообще ничего. Ну, кроме того что сейчас мы бы разговаривали в космосе“».

По словам самого Кэмерона, прежде чем остановить свой выбор на Сэме Уортингтоне, он действительно рассматривал других актеров, среди которых, кроме Дэймона, были Крис Эванс и Ченнинг Татум.