Эффектный выход: Анджелина Джоли в шикарном платье блистает на красной дорожке

Анджелина Джоли продолжает представлять свой фильм "Малефисента: Владычица тьмы". Так, после успешного премьерного показа в Америке, 44-летняя актриса прилетела Японию, где представила картину на арене "Роппонги Хиллз". В этот раз вместе со знаменитостью прилетели ее 14-летняя дочь Захара и 18-летний сын Мэддокс.