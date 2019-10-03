Пт, 4.10.2019
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Выдать всех замуж и не сойти с ума: смотри трейлер улетной комедии «Свадебный год»

Tyler James Williams, Sarah Hyland

ФОТО: Jeffrey Mayer/Broadimage / Jeffrey Mayer/Broadimage

Главная героиня – фотограф из Лос-Анджелеса Мара, которая уверена, что семейная жизнь не для нее.

В жизни девушки наступает период, когда все ее знакомые решают узаконить отношения. Ей предстоит посетить 15 свадеб в год. Режиссер – Роберт Лукетич. Роли исполнили Сара Хайленд, Тайлер Джеймс Уильямс, Дженна Дуан, Ванда Сайкес. 

В фильме играют: Сара Хайланд («Американская семейка»), Дженна Дуан, Тайлер Джеймс Уильямс и Анна Кэмп.

Гэри Луккези, Марк Рид и Марк Коршак продюсируют проект.

Смотри трейлер! Фильм выйдет в прокат в кинотеатрах Apollo Kino уже 11 октября! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

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