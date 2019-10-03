Выдать всех замуж и не сойти с ума: смотри трейлер улетной комедии «Свадебный год»

Главная героиня – фотограф из Лос-Анджелеса Мара, которая уверена, что семейная жизнь не для нее.
В жизни девушки наступает период, когда все ее знакомые решают узаконить отношения. Ей предстоит посетить 15 свадеб в год. Режиссер – Роберт Лукетич. Роли исполнили Сара Хайленд, Тайлер Джеймс Уильямс, Дженна Дуан, Ванда Сайкес.
В фильме играют: Сара Хайланд («Американская семейка»), Дженна Дуан, Тайлер Джеймс Уильямс и Анна Кэмп.
Гэри Луккези, Марк Рид и Марк Коршак продюсируют проект.
Смотри трейлер! Фильм выйдет в прокат в кинотеатрах Apollo Kino уже 11 октября! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!