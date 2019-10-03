Расхитительница гробниц: что эстонская блондинка забыла в джунглях?
Эстонская актриса Саара Пиус опубликовала в Instagram снимок, сделанный во время съемок в джунглях Джокьякарты.
Спасительница мира Анна,
— подписала фото актриса в образе отважной Анны.
Кстати, некоторые подписчики Саары отметили, что в этом образе она напоминает героиню, которую однажды великолепно сыграла Анджелина Джоли — Лару Крофт.
В Джокьякарте сейчас проходят съемки эстонской картины «Jõulud Džunglis», в которых также принимает участие эстонский актер Пяэру Оя и местные жители.
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