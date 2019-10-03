На съемки шпионского боевика «O2» в Ида-Вирумаа требуются 150 актеров массовки

Мы давно ждали такого масштабного кинопроекта и крайне рады, что съемочная группа «O2» выбрала Ида-Вирумаа. Мы убеждены в том, что съемки в Ида-Вирумаа положительно скажутся на местном предпринимательстве, а позднее – также на туризме. Производство исторического фильма – особенный вызов для съемочной группы и для местных партнеров. Тем важнее и полезнее такое сотрудничество для всего региона Ида-Вирумаа.