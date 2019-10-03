На съемки шпионского боевика «O2» в Ида-Вирумаа требуются 150 актеров массовки
В это воскресенье съемки отечественного шпионского боевика «O2» начнутся в Ида-Вирумаа. Организаторы съемок объявили о поиске 150 человек для участия в съемках массовых сцен.
По словам продюсера «O2» Эско Рипса, места в Ида-Вируском уезде были выбраны из-за потрясающе эффектной природы:
В северо-восточной Эстонии мы снимаем в множестве живописных мест – например, в волости Люганузе и на глинте в Тойла.
В Нарве же пройдут съемки самой массовой сцены фильма, для которой требуется 150 актеров массовки – мужчин и женщин – для исполнения ролей рабочих завода.
Для съемок мы построим в подвале бывшего здания руководства Кренгольмской мануфактуры помещение для допросов НКВД 30-х годов, а 9 октября на улице Йоала пройдут съемки массовых сцен, участие в которых – отличная возможность окунуться в атмосферу производства масштабного исторического фильма,
– прокомментировал Рипс.
Пийа Тамм, координатор действующего при Ида-Вируском центре предпринимательства Вируского фонда кино, добавила, что проходящие в уезде съемки – отличная реклама для региона:
Мы давно ждали такого масштабного кинопроекта и крайне рады, что съемочная группа «O2» выбрала Ида-Вирумаа. Мы убеждены в том, что съемки в Ида-Вирумаа положительно скажутся на местном предпринимательстве, а позднее – также на туризме. Производство исторического фильма – особенный вызов для съемочной группы и для местных партнеров. Тем важнее и полезнее такое сотрудничество для всего региона Ида-Вирумаа.
Расписание съемок в Ида-Вирумаа:
- 6 и 7 октября пройдут съемки в деревне Молдова, а также в живописных локациях в окрестностях Силламяэ и деревни Вока;
- 8 и 9 октября пройдут съемки в зданиях на улице Йоала в Нарве, в частности, в Кренгольмской мануфактуре;
- Съемки массовой сцены с участием 150 актеров массовки пройдут в Нарве 9 октября.