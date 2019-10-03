Ален Делон появится на большом экране после перерыва в десять лет и инсульта

Актёр Ален Делон появится на большом экране в фильме "Полное сходство" после десятилетнего перерыва, пишет Лайф со ссылкой на Le Figaro.

Картина станет первой за последние десять лет, где снялся легендарный актёр, недавно перенёсший инсульт.

В дебютном фильме журналиста Мишеля Денизо о телевидении Делон сыграл роль самого себя в эпизоде, где его приглашает на телепрограмму известный ведущий.