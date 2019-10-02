Официально: создатели «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном ищут темнокожую актрису на роль Женщины-кошки

Еще пару недель назад появились слухи, что в грядущем фильме о «Бэтмене» роль Селины Кайл/Женщины-кошки должна достаться темнокожей актрисе. Сейчас эти сведения подтвердились ― Warner Bros. и режиссер Мэтт Ривз действительно ищут исполнительницу определенного типажа, так что список потенциальных кандидатур сужается. О том, на кого же в итоге падет выбор, мы можем узнать уже совсем скоро.

О намерении студии пригласить для образа Женщины-кошки темнокожую актрису ранее сообщил журналист Variety Джастин Кролл. Согласно его данным, в числе претенденток на роль комиксовой фам фаталь значится целый ряд интересных имен. Правда, журналист не стал их раскрывать.

В фильме Ривза у Бэтмена в исполнении Роберта Паттинсона будет сразу несколько врагов, и Женщина-кошка ― лишь один из них. Ранее стало известно о том, что Джона Хилл может исполнить роль либо Загадочника, либо Пингвина ― переговоры между сторонами продолжаются. Кроме того, Джеффри Райт уже официально утвержден на роль комиссара Джеймса Гордона.