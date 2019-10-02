ТОП-10 сериалов, которые цепляют с первой же сцены

На захват зрительского внимания у создателей есть всего несколько минут, а то и вовсе одна сцена перед вступительными титрами. Каждый проект справляется с этой задачей по-своему, но есть те, кто сделал это лучше остальных.

Миллиарды

На полу комнаты лежит связанный мужчина. Его рот заткнут, полы рубашки распахнуты, дыхание загнанное. Не успеваем мы подумать, что этот человек похищен, как в его грудь упирается сапог с острым каблуком, а женский голос интересуется, стоит ли его наказать.

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Она, кем бы ни являлась эта женщина, тушит об него окурок, интригуя зрителя личностями незнакомцев и причиной, по которой они оказались в данной ситуации. В итоге серия раскрывает, что связанный мужчина – прокурор, занимающийся делом о финансовых махинациях. Но гораздо интереснее становится, когда зрителю открывают лицо незнакомки, которая его пытала.

Карточный домик

«Есть два вида боли. Боль, которая делает нас сильнее, и бесполезная боль, причиняющая страдания. Я не люблю бесполезную боль».

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Эти слова произносит главный герой сериала, после того как совершает убийство в первой же сцене первой серии. Как это происходит? Мужчина средних лет в офисном костюме (очевидно, он лишь недавно вернулся с работы) слышит визг тормозов и скулеж соседской собаки. Он выбегает из дома, видит на дороге умирающего пса и, не дожидаясь его хозяев, сворачивает ему шею. Таким образом, первая же сцена наталкивает на вопросы о том, кто этот человек, и всегда ли он выбирает такие быстрые, действенные и радикальные методы?

Ходячие мертвецы

На пустынной дороге рядом с местом автокатастрофы останавливается шериф. Он выходит из машины и двигается к заправке вдоль обломков, через разбросанные вещи, мимо мертвых человеческих тел. Ему нужно заправиться, но бензин закончился. В досаде шериф разворачивается и натыкается взглядом на маленького ребенка. Белокурая девочка стоит в отдалении и сжимает в руках плюшевого мишку. Когда она поворачивается на голос шерифа, тот видит ее окровавленный рот и понимает, что перед ним зомби. Мужчина медлит, но в конечном итоге выхватывает пистолет и стреляет девочке в голову.

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Таким жестоким образом сериал представляет нам историю, в которой даже невинный ребенок может стать причиной чей-то смерти.

Игра престолов