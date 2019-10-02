«Изменить будущее»: трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Действие нового фильма разворачивается спустя много лет после событий «Терминатора 2». Сара Коннор превратилась в настоящую охотницу за терминаторами и теперь занимается уничтожением роботов-убийц из будущего. Она считала, что главное — это не дать им добраться до Джона, но теперь появилась Дани Рамос, от выживания которой также зависит судьба человечества. Вместе с ней в бой вступает и загадочная Грейс, смесь человека и машины.