Ср, 2.10.2019

«Изменить будущее»: трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Terminator: Dark Fate (2019)

ФОТО: Kerry Brown / Image supplied by Capital Pictures

В свежем испаноязычном ролике фильма «Терминатор: Темные судьбы» акцент сместился с ветеранов франшизы на новую надежду человечества Дани Рамос в исполнении Наталии Рейес. 

Именно за ней из будущего прибывает новенький робот-убийца с лицом Гэбриела Луны, с которым в трейлере эффектно сражаются главные герои.

Действие нового фильма разворачивается спустя много лет после событий «Терминатора 2». Сара Коннор превратилась в настоящую охотницу за терминаторами и теперь занимается уничтожением роботов-убийц из будущего. Она считала, что главное — это не дать им добраться до Джона, но теперь появилась Дани Рамос, от выживания которой также зависит судьба человечества. Вместе с ней в бой вступает и загадочная Грейс, смесь человека и машины.

Смотри в кинотеатрах Apollo Kino c 1 ноября! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Читать также

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ