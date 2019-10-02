«Изменить будущее»: трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

В свежем испаноязычном ролике фильма «Терминатор: Темные судьбы» акцент сместился с ветеранов франшизы на новую надежду человечества Дани Рамос в исполнении Наталии Рейес.
Именно за ней из будущего прибывает новенький робот-убийца с лицом Гэбриела Луны, с которым в трейлере эффектно сражаются главные герои.
Действие нового фильма разворачивается спустя много лет после событий «Терминатора 2». Сара Коннор превратилась в настоящую охотницу за терминаторами и теперь занимается уничтожением роботов-убийц из будущего. Она считала, что главное — это не дать им добраться до Джона, но теперь появилась Дани Рамос, от выживания которой также зависит судьба человечества. Вместе с ней в бой вступает и загадочная Грейс, смесь человека и машины.
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