Официально! Сериал «Очень странные дела» продлили на четвертый сезон

Подтверждением тому служит размещенное на YouTube-канале Stranger Things минималистичное видео, в котором под знакомую музыку на черном фоне складываются красные буквы и красная же цифра 4 в знакомый логотип. Затем логотип зловеще оплетают черные щупальца, и появляется надпись: «Мы больше не в Хокинсе».

Последнее одновременно является отсылкой к классическому мюзиклу «Волшебник страны Оз» и намеком на дальнейшее развитие сюжета «Странных дел». Как помним, в конце третьего сезона Джойс (Вайнона Райдер) и ее семья переехали на новое место, а шериф Хоппер (Дэвид Харбор), предположительно, оказался в плену у злых русских. Так что география далее точно расширится. Оно и понятно: сколько можно уже туда-сюда по этой деревне топтаться?