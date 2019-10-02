Не Джокером единым: вышел крутой трейлер фильма «Хищные птицы»

Пока все спешат посмотреть картину Тодда Филлипса «Джокер», студия Warner Bros. Pictures опубликовала дебютный трейлер супергеройского боевика «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», который входит в киновселенную DC.
После событий «Отряда самоубийц» Харли Квинн рассталась с Джокером и зажила своей жизнью. Бэтмен тоже исчез, оставив Готэм беззащитным. В итоге город захлестнула преступность, к власти пришли криминальные боссы вроде Черной Маски. В фильме Харли Квинн объединяется с другими героинями, например, Охотницей и Черной Канарейкой, чтобы спасти девушку по имени Кассандра от бандитов Черной Маски.
Актерский каст теперь состоит из Марго Робби, Юэна Макгрэгора, Криса Мессины, Мэри Элизабет Уинстед, Джерни Смоллетт-Белл, Рози Перес, Эллы Джей Баско, Стивена Уильямса, Дерека Уилсона, Даны Ли, Франсуа Чау, Эли Вонг и Мэттью Виллига. В режиссерском кресле – Кэти Ян.