Съемки в Прибалтике и интригующий сюжет: ТОП-7 причин посмотреть экшен «Герой» с Машковым и Петровым

Это фильм в стиле киносерии про Джейсона Борна, действие одной из частей которой разворачивалось в Москве. На этот раз наши герои отправляются в Европу – сражение с главным злодеем будет происходить за пределами России. Специально для вас мы собрали семь причин, которые, как нам кажется, дают повод выбраться на «Героя» в кино.

ИНТРИГУЮЩИЙ СЮЖЕТ

15 лет назад Андрей под руководством своего отца, полковника Родина, прошёл обучение в секретной спецшколе, где из подростков готовили агентов Службы внешней разведки. Когда экспериментальный проект закрыли, Андрей «сжёг мосты», остался в Европе и старался не вспоминать о прошлом. Но однажды ему звонит отец, которого все считали погибшим. Тот сообщает, что на Андрея открыта охота, но кто решил его уничтожить – неизвестно. Спасаясь бегством, он находит Машу, с которой учился в спецшколе… Андрею предстоит пройти через любовь и предательство и узнать об истинных масштабах беспощадной шпионской игры, в которую он оказался втянут поневоле.

ТАКОГО В РОССИЙСКОМ КИНО НЕ ДЕЛАЛИ ДАВНО

Столько масштабного экшена в российском кино не снимали, по крайней мере, последние лет десять. Погони, перестрелки, масштабные трюковые сцены, зарубежные локации и яркий актёрский состав – всё это гарантирует зрителям удовольствие от просмотра. У руля проекта – Карен Оганесян, уже работавший в этом жанре. В 2017 году он выпустил на экраны сериал «Налёт», в котором, к слову, главную роль сыграл Владимир Машков. Полностью снятый в Калининградской области, «Налёт» стал для зрителей настоящим откровением. Также в активе Оганесяна: «Домовой» с Хабенским, «Пять невест» с Козловским и Боярской, «Марафон» с Пореченковым и Васильевой и другие фильмы и сериалы.

РАЗНООБРАЗНЫЕ ЛОКАЦИИ ДЛЯ СЪЁМОК

Снимали не только в России, но и в нескольких других регионах и странах: в Крыму, Калининграде, Калининградской области, в латвийских городах Риге, Юрмале и Сигулде. Съёмочная группа задействовала в кадре множество уникальных объектов: дом старшего Родина «сыграла» роскошная юрмальская дача Беньяминов; дом Маши – дизайнерский загородный дом Lieldienu Sala под Ригой (перестроенная советская насосная станция при рыбзаводе); логово главного антагониста – Балаклавский подземный музейный комплекс; мост через реку Гаую в Сигулде; военно-мемориальное кладбище в Медведевке под Калининградом; ГЭС начала XX века в Правдинске. Съёмочный период занял примерно два месяца – это 47 смен. Какие-это эпизоды доснимали в 2019-м – это было связано с высокой занятостью исполнителей главных ролей.

ЯРКИЕ ТРЮКОВЫЕ СЦЕНЫ