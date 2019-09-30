Съемки в Прибалтике и интригующий сюжет: ТОП-7 причин посмотреть экшен «Герой» с Машковым и Петровым
4 октября в прокат выходит экшен «Герой», в котором главные роли исполнили Владимир Машков, Светлана Ходченкова и Александр Петров.
Это фильм в стиле киносерии про Джейсона Борна, действие одной из частей которой разворачивалось в Москве. На этот раз наши герои отправляются в Европу – сражение с главным злодеем будет происходить за пределами России. Специально для вас мы собрали семь причин, которые, как нам кажется, дают повод выбраться на «Героя» в кино.
ИНТРИГУЮЩИЙ СЮЖЕТ
15 лет назад Андрей под руководством своего отца, полковника Родина, прошёл обучение в секретной спецшколе, где из подростков готовили агентов Службы внешней разведки. Когда экспериментальный проект закрыли, Андрей «сжёг мосты», остался в Европе и старался не вспоминать о прошлом. Но однажды ему звонит отец, которого все считали погибшим. Тот сообщает, что на Андрея открыта охота, но кто решил его уничтожить – неизвестно. Спасаясь бегством, он находит Машу, с которой учился в спецшколе… Андрею предстоит пройти через любовь и предательство и узнать об истинных масштабах беспощадной шпионской игры, в которую он оказался втянут поневоле.
ТАКОГО В РОССИЙСКОМ КИНО НЕ ДЕЛАЛИ ДАВНО
Столько масштабного экшена в российском кино не снимали, по крайней мере, последние лет десять. Погони, перестрелки, масштабные трюковые сцены, зарубежные локации и яркий актёрский состав – всё это гарантирует зрителям удовольствие от просмотра. У руля проекта – Карен Оганесян, уже работавший в этом жанре. В 2017 году он выпустил на экраны сериал «Налёт», в котором, к слову, главную роль сыграл Владимир Машков. Полностью снятый в Калининградской области, «Налёт» стал для зрителей настоящим откровением. Также в активе Оганесяна: «Домовой» с Хабенским, «Пять невест» с Козловским и Боярской, «Марафон» с Пореченковым и Васильевой и другие фильмы и сериалы.
РАЗНООБРАЗНЫЕ ЛОКАЦИИ ДЛЯ СЪЁМОК
Снимали не только в России, но и в нескольких других регионах и странах: в Крыму, Калининграде, Калининградской области, в латвийских городах Риге, Юрмале и Сигулде. Съёмочная группа задействовала в кадре множество уникальных объектов: дом старшего Родина «сыграла» роскошная юрмальская дача Беньяминов; дом Маши – дизайнерский загородный дом Lieldienu Sala под Ригой (перестроенная советская насосная станция при рыбзаводе); логово главного антагониста – Балаклавский подземный музейный комплекс; мост через реку Гаую в Сигулде; военно-мемориальное кладбище в Медведевке под Калининградом; ГЭС начала XX века в Правдинске. Съёмочный период занял примерно два месяца – это 47 смен. Какие-это эпизоды доснимали в 2019-м – это было связано с высокой занятостью исполнителей главных ролей.
ЯРКИЕ ТРЮКОВЫЕ СЦЕНЫ
На проекте работал один из ведущих постановщиков трюков в России – Александр Стеценко («Майор Гром», Хардкор», клипы группировки «Ленинград»). Хореография боёв сначала ставилась в павильоне в Москве на совместных репетициях актёров с каскадёрами, затем воспроизводилась и корректировалась на объектах. Гидроциклы и прыжки на лебёдке актёры осваивали заранее. Съемки автомобильной погони происходили в течение пяти смен на специально перекрытом закольцованном участке дороги. Все трюки выполнялись каскадёрами на праворульных машинах, а слева ставился фальшруль, чтобы была возможность снимать живую реакцию актеров во время опасных маневров. Режиссер со звукорежиссером при этом находились в багажнике. В картине принимали участие чемпионы мира по вингсьютам и призеры международных чемпионатов по флайборду.
САМЫЙ РЕАЛИСТИЧНЫЙ ИЗ РОССИЙСКИХ ЭКШЕН-ФИЛЬМОВ
Создатели показали сценарий «Героя» представителям спецслужб с просьбой дать оценку реальности событий, показанных в фильме, и получили ответ, что на данный момент этот фильм – один из самых правдоподобных в жанре.
ОЧЕНЬ «ЖИВОЙ» ФИЛЬМ
Карен Оганесян изначально хотел делать фильм про обычных людей. Режиссёру хотелось придумать такого героя, который, несмотря на все свои героические способности, оставался бы простым парнем и, в первую очередь, Человеком с большой буквы. По мнению Оганесяна, самое важное в жизни – в любой ситуации оставаться человеком.
И, КОНЕЧНО, В ФИЛЬМЕ БУДЕТ ЛЮБОВНАЯ ЛИНИЯ
Машу, возлюбленную Андрея, персонажа Александра Петрова, играет Светлана Ходченкова. Именно к этой девушке Андрей обращается, когда узнаёт, что на него открыта охота. Финальный трейлер фильма обещает множество романтичных и смешных моментов, связанных с этой парочкой. В частности, есть один эпизод, который отмечает вся съемочная группа. В процессе работы в Калининградской области было обнаружено цветущее рапсовое поле. Светлана Ходченкова, услышав об этом удивительном месте, сорвалась с соседней площадки, чтобы сделать в этой красоте несколько фотографий. Когда она выбежала из машины навстречу оператору и режиссеру, Оганесян скомандовал «Мотор!» В итоге в фильме появилась незапланированная и одна из самых красивых сцен, которой не было в сценарии.
Смотри боевик «Герой» в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 4 октября! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!