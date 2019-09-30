Трейлер боевика «King’s man: Начало»: лига выдающихся джентльменов

«King’s man: Начало» — история происхождения этой организации, когда в ней было всего несколько человек, а миру угрожала одна из самых страшных войн в человеческой истории.

Главный герой новой картины — Конрад (Харрис Дикинсон), молодой и целеустремленный сын герцога Оксфордского (Рэйф Файнс), желающий помочь миру и служить на благо Англии. Заметив в сыне потенциал, герцог рассказывает Конраду о независимой шпионской организации «King’s man», члены которой должны остановить угрозу мирового масштаба. Так Конрад оказывается втянут в мир секретов и смерти.