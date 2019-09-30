Вт, 1.10.2019

Трейлер боевика «King’s man: Начало»: лига выдающихся джентльменов

The King's Man (2020)

ФОТО: CAP/RFS / Image supplied by Capital Pictures

В 2015 году режиссер Мэттью Вон снял задорный, энергичный экшен «Kingsman: Секретная служба», где представил миру элегантных супершпионов, действующих втайне на благо всего мира. 

«King’s man: Начало» — история происхождения этой организации, когда в ней было всего несколько человек, а миру угрожала одна из самых страшных войн в человеческой истории.

Главный герой новой картины — Конрад (Харрис Дикинсон), молодой и целеустремленный сын герцога Оксфордского (Рэйф Файнс), желающий помочь миру и служить на благо Англии. Заметив в сыне потенциал, герцог рассказывает Конраду о независимой шпионской организации «King’s man», члены которой должны остановить угрозу мирового масштаба. Так Конрад оказывается втянут в мир секретов и смерти.

Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 14 февраля 2020 года! 

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