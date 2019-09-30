Американский бокс-офис: «Эверест» на высоте

«Эверест» (1-я неделя), 20,9 млн долларов, 4242 кинотеатра

Мультфильм студии DreamWorks о дружбе девочки и снежного человека — единственный новый релиз в широком прокате. Неудивительно, что первое место досталось «Эвересту» без труда, тем более что уже месяц в кинотеатрах не было новой полнометражной анимации. Вершина покорена, но абсолютные цифры бывают и лучше. У «Эвереста» результат на уровне «ЛЕГО Ниндзяго Фильм» и прошлогоднего «Смолфута». Последний — тоже мультфильм про йети, вышедший в сентябре. У двух картин похожие оценки критиков на Rotten Tomatoes (76% — у «Смолфута», 80% — у «Эвереста») и публики на CinemaScore (A- и A соответственно). Поэтому можно ждать, что «Эверест» тоже закончит прокат с результатом в 3,6 раза выше дебюта — это около 75 млн долларов. Именно таким был и бюджет мультфильма.

ФОТО: CAP/FB / Image supplied by Capital Pictures

С учетом расходов на рекламу и доли кинотеатров придется постараться, чтобы выйти в плюс. Главные надежды студия Universal, которая занимается прокатом, возлагает на Азию. Фильм сделан в сотрудничестве с китайской Pearl Studios, и несколько ключевых персонажей «Эвереста» — китайцы, включая главную героиню, которая разговаривает голосом Хлои Беннет. Мультик выйдет в КНР во вторник, а пока что сборы за пределами Америки не дотягивают даже до 10 миллионов.

ФОТО: CAP/FB / Image supplied by Capital Pictures

Путешествие на самую высокую точку мира? Что может быть круче! Так решает Лу, когда случайно находит огромное, но очень милое чудовище посреди шумного мегаполиса. Пусть их преследуют ученые из сверхсекретной лаборатории, зато её новый друг умеет смешить и творить чудеса. Лу уверена, что поможет дружелюбному йети вернуться домой — на Эверест.