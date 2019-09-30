Вт, 1.10.2019

Эстонский роуд-муви собрал в прокате 200 000 евро всего за одни выходные... Что еще приглянулось эстонскому зрителю?
ТОП-7!

«Vanamehe film»

ФОТО: Kaader filmist

На прошлой неделе стартовал в прокате эстонский роуд-муви Vanamehe film, который тут же занял первую строчку по кассовым сборам в Эстонии, а в одной только сети Apollo Kino продажи билетов на этот фильм составили 70% от общего числа. 

Представляем вам ТОП-7 минувших выходных (27. – 29.09.2019):

1. Vanamehe film (28 957 зрителей / 1 неделя / 201 503,54€)

2. Барашек Шон: Фермагеддон (6047 зрителей / 1 неделя / 32 203,67€)

3. К звездам (3231 зритель/ 2 неделя / 25 326,97€)

4. Единорог (2404 зрителя / 3 неделя / 18 474,31€)

5. Стриптизерши (2131 зритель / 2 неделя / 15 797,39€)

6. Аббатство Даунтон (2050 зрителей / 3 неделя / 14 928,33€)

7. Королевские каникулы (1723 зрителя / 3 неделя / 9 239,82€)

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