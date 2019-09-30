Эстонский роуд-муви собрал в прокате 200 000 евро всего за одни выходные... Что еще приглянулось эстонскому зрителю?
На прошлой неделе стартовал в прокате эстонский роуд-муви Vanamehe film, который тут же занял первую строчку по кассовым сборам в Эстонии, а в одной только сети Apollo Kino продажи билетов на этот фильм составили 70% от общего числа.
Представляем вам ТОП-7 минувших выходных (27. – 29.09.2019):
1. Vanamehe film (28 957 зрителей / 1 неделя / 201 503,54€)
2. Барашек Шон: Фермагеддон (6047 зрителей / 1 неделя / 32 203,67€)
3. К звездам (3231 зритель/ 2 неделя / 25 326,97€)
4. Единорог (2404 зрителя / 3 неделя / 18 474,31€)
5. Стриптизерши (2131 зритель / 2 неделя / 15 797,39€)
6. Аббатство Даунтон (2050 зрителей / 3 неделя / 14 928,33€)
7. Королевские каникулы (1723 зрителя / 3 неделя / 9 239,82€)