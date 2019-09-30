Смех, блеск и глубокие декольте! Смотри, как прошла премьера «Джокера» в Нью-Йорке

Одним из ее гостей стал исполнитель главной роли 44-летний Хоакин Феникс. Поддержать актера пришла и его возлюбленная 34-летняя Руни Мара, которой, если верить источникам, Феникс не так давно сделал предложение.

Несмотря на то что пара, судя по всему, скоро свяжет себя узами брака, на публике влюбленные держались сдержанно — фотографам удалось сделать лишь несколько совместных снимков Хоакина и Руни (специально на ковровой дорожке вместе они не позировали). Впрочем, свою личную жизнь пара не афишировала с самого начала романа и, видимо, не собирается это делать и сейчас, когда об их отношениях уже давно всем известно.

В фильме Феникс сыграл комика по имени Артур Флек, который живет с больной матерью и ухаживает за ней. С детства она учила его улыбаться миру, однако люди вокруг оказались настолько жестокими, что улыбка Джокера превратилась в зловещую гримасу.

Посетили премьеру «Джокера» супруги Джейсон Момоа и Лиза Боне, а также восходящая звезда Голливуда Зази Битц.

Готэм, начало 1980-х годов. Комик Артур Флек живет с больной матерью, которая с детства учит его «ходить с улыбкой». Пытаясь нести в мир хорошее и дарить людям радость, Артур сталкивается с человеческой жестокостью и постепенно приходит к выводу, что этот мир получит от него не добрую улыбку, а ухмылку злодея Джокера.

Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 4 октября!