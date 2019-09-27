Не упусти шанс! Требуются мужчины для съемок в эстонском шпионском боевике «O2»

По словам продюсера «O2» Кристиана Таска, на протяжении двух дней в Вяэнаской школе будут проходить съемки массовых сцен, участие в которых – отличная возможность остаться в истории эстонского кинематографа. «1 октября нам требуются 100 и 2 октября – 50 актеров массовки мужского пола, которым представится возможность окунуться в атмосферу производства масштабного исторического фильма», – сообщил Таска. В дни съемок в волостях Харку и Сауэ можно будет видеть автомобили 30-х годов и актеров в костюмах той эпохи. Таска добавил, что съемочная группа очень благодарна жителям и управам волостей Харку и Сауэ за отзывчивость при организации съемок и примет все меры, чтобы съемки как можно меньше мешали дорожному движению и повседневной жизни.

Для участия в массовых сценах в Вяэнаской школе 1 октября требуются 100 и 2 октября – 50 актеров массовки мужского пола. О желании принять участие в съемках просьба сообщать по адресу film@nordicface.ee

Съемки в Вяэнаской школе продлятся три дня с 30 сентября по 2 октября.

1 октября съемки, наряду Вяэнаской школой, будут также вестись на придорожных полях деревни Кийа волости Сауэ, где на время съемок будет построен исторический погранпункт.

1 октября в промежутке между 13:30 и 17:30 может быть затруднено движение между съемочными площадками на шоссе Кийа – Вяэна-Вийти из-за движения колонны старых реквизитных автомобилей со скоростью не выше 30 км/ч.

Съемки картины «O2» уже велись в разных местах в Таллинне, Хельсинки и Тарту. После волостей Харку и Сауэ съемки продолжатся в Ида-Вирумаа, Вильнюсе и др. местах.

Действие шпионского боевика «O2» начинается в последние дни августа 1939. Со дня на день разразится Вторая мировая война, и именно в этот критический момент становится жертвой таинственного убийства глава эстонской службы, ведущей разведку против СССР. Довольно скоро выясняется, что в ряды разведчиков затесался предатель. Задача вывести предателя на чистую воду ложится на плечи Феликса Кангура (Прийт Выйгемаст). Начинается напряженная игра в кошки-мышки. Тем временем разведслужбе становится известно, что Сталин и Гитлер заключили тайный договор, который касается всей Европы, в т. ч. Эстонии. Дополнительно усложняют ситуацию гнетущий Феликса секрет – два года назад у него был страстный роман с полячкой Марией Дубравской (ее роль исполняет латвийская актриса Агнесе Цируле).

Помимо исполнителя главной роли Прийт Выйгемаста и Агнесе Цируле в фильме также задействованы: латвиец Каспарс Знотиньш, известные эстонские актеры Элмо Нюганен, Рейн Оя, Дорис Тислар, Йохан Кристьян Аймла, Пяару Оя, Тамбет Туйск, Индрек Ояри, Ало Кырве и Миртель Похла, финский актер Сампо Саркола и многие другие актеры из Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии.

Режиссер – Маргус Паю («Тайное общество Супилинна»). Авторы сценария – Тийт Алексеев, Эрийкка Этолен-Паю и Том Абрамс. Фильм производят киностудии Nafta Films (продюсер Эско Рипс) и Taska Film (продюсер Кристиян Таска), в производстве также участвуют Solar Films (Финляндия), Film Angels (Латвия) и InScript (Литва). Проект поддерживают Эстонский институт кино, Министерство обороны Эстонии, фонд Eesti Kultuurkapital («Капитал культуры»), город Таллинн, Tallink, Tradehouse, Olerex, Creative Europe Media, Вируский фонд кино, Тартуский фонд кино, Латвийский институт кино, Литовский институт кино, Институт кино Финляндии, YLE, AkzoNobel, D’Difference, Goldwell, Hestia Hotel Group и другие. Дистрибьютор – Hea Film (Estonian Theatrical Distribution OÜ).