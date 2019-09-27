Находка дня: фильмы Нолана, Скорсезе и других известных режиссеров, которые так и не были сняты

Журналисты издания IndieWire составили список фильмов известных режиссеров, которые так и не были сняты. Всего в подборку попало 25 проектов.

Так, например, Кристофер Нолан в начале нулевых планировал поставить биографический фильм американского миллиардера и режиссера Ховарда Хьюза. В одном из интервью режиссер поделился, что сценарий к этому проекту — лучшее, что он когда-либо писал. На главную роль рассматривали Джима Керри. Нолан решил не снимать фильм, когда узнал, что Скорсезе тоже работает над картиной про Хьюза («Авиатор» с ДиКаприо).

Даррен Аронофски должен был снять собственного «Бэтмена» по сюжетной арке комиксов Фрэнка Миллера «Бэтмен: Год первый». Проект предложила студия Warner Bros., желая перезапустить франшизу про Темного рыцаря после провального «Бэтмена и Робина». Однако Аронофски так и не смог приступить к съемкам из-за загруженного расписания. А перезапуск франшизы студия спустя несколько лет передала Нолану.

Другим несостоявшимся биографическим фильмом стал «Дино» Мартина Скорсезе о певце Дине Мартине. Режиссер начал работать над ним в конце 90-х годов и даже выкупил права на биографию Мартина, написанную журналистом Ником Тошесом. На главные роли Скорсезе планировал взять Тома Хэнкса, Джона Траволту и Хью Гранта. Однако из-за сложностей в расписании и разногласий с Warner Bros. по поводу бюджета Скорсезе приостановил работу над проектом и ушел к Miramax снимать «Банды Нью-Йорка».