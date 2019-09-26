Премьерные показы уже завтра! Что смотреть в кино на этих выходных?

Тайна печати дракона

Английский путешественник Джонатан Грин получает от Петра Первого заказ на изготовление карт Дальнего Востока России. Ему вновь предстоит долгий путь, полный невероятных приключений, который приведет его в Китай. Картограф столкнется с массой головокружительных открытий, неожиданных встреч с диковинными существами, китайскими принцессами, мастерами смертоносных боевых искусств и самим Лун-Ван, Царем всех драконов. Что может быть опаснее, чем посмотреть в глаза Вию? Разве что встретиться с ним вновь. Что на этот раз окажется сильнее — непоколебимый скептицизм ученого или древняя черная магия, уже давно захватившая власть в Восточных землях?

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Три секунды

Три секунды — время полета пули, выпущенной из снайперской винтовки с расстояния 1 500 метров. Именно столько времени остается, чтобы принять решение информатору Федерального Бюро Расследований, оказавшемуся в смертельной ловушке между мафией, полицией и ФБР. На кону — его семья, свобода, жизнь.

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Барашек Шон: Фермагеддон

Новые приключения самого умного и ловкого представителя овечьего стада – барашка Шона. Непоседливый Шон снова покидает тихое пастбище. Вместе со своим лучшим другом, овчаркой Битцером, он пытается отстоять родную ферму, на которую покушаются инопланетные захватчики.

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Проклятие «Мэри»

Глава семейства Дэвид покупает яхту на аукционе. Он надеется начать новый бизнес по морским перевозкам и яхта «Мэри» должна стать счастливым билетом для него и его семьи. Но чем дальше в море уходит лодка, тем более жуткие вещи начинают происходить на борту.

Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 27 сентября! Расписание и билеты найдешь здесь!

Ты умеешь хранить секреты?

У каждой девушки есть секреты, которыми она ни с кем не поделится, кроме, пожалуй, симпатичного незнакомца в самолете. Но как же тесен мир, и что делать, если этот красавец вдруг окажется вашим новым начальником? Милые дамы, не забывайте — все, что вы рассказываете мужчине, однажды может обернуться против вас…

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Зеровилль

24-летний студент Айк Джером учится на архитектора, но обожает кино. Со стороны Айк кажется аутистом — это результат тяжелого детства и действий агрессивного отца, религиозного фанатика. Молодой человек приезжает в Голливуд и производит впечатление благодаря своей татуировке. Со временем он начинает работать костюмером, а потом перебирается еще глубже в киноиндустрию, становясь монтажером. Его путешествие в мир кинематографа в итоге заканчивается трагедией.