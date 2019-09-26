Бри Ларсон может сыграть главную роль в новых «Звездных войнах»

Но каковы шансы, что Бри Ларсон появится в фильме «Звездные войны»? Ну, она явно большой поклонник научно-фантастической франшизы, но учитывая, что она все еще занята подготовкой к следующей Фазе Кинематографической Вселенной Marvel, неясно, будет ли у нее время, чтобы перейти к другой франшизе Disney. Тем не менее, студия, безусловно, будет заинтересована в том, чтобы она присоединилась к этой вселенной.

ФОТО: CAP/FB / Image supplied by Capital Pictures

Источники, близкие к We Got This Covered, сказали и, что Disney «действительно хочет», чтобы Бри взял одну из главных ролей в новой трилогии «Звездных войн» Райана Джонсона.

Неясно, в каком из них она появится, если она даже отправится в эту галактику, но из того, что мы понимаем, Мышиный дом хотел бы, чтобы она также снималась и в MCU.

На данный момент, если верить источникам WGTC, то можно с уверенностью сказать, что Disney хотели бы, чтобы Бри Ларсон взял на себя ведущую роль в одной из своих новых трилогий «Звездных войн».