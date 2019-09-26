Бри Ларсон может сыграть главную роль в новых «Звездных войнах»

Бри Ларсон показала нам свои навыки в использовании светового меча в течение лета, когда она посетила Star Wars: Galaxy Edge в Диснейленде, а после этого еще и выложила фото в костюме джедая, передает Pluggedin.
Но каковы шансы, что Бри Ларсон появится в фильме «Звездные войны»? Ну, она явно большой поклонник научно-фантастической франшизы, но учитывая, что она все еще занята подготовкой к следующей Фазе Кинематографической Вселенной Marvel, неясно, будет ли у нее время, чтобы перейти к другой франшизе Disney. Тем не менее, студия, безусловно, будет заинтересована в том, чтобы она присоединилась к этой вселенной.
Источники, близкие к We Got This Covered, сказали и, что Disney «действительно хочет», чтобы Бри взял одну из главных ролей в новой трилогии «Звездных войн» Райана Джонсона.
Неясно, в каком из них она появится, если она даже отправится в эту галактику, но из того, что мы понимаем, Мышиный дом хотел бы, чтобы она также снималась и в MCU.
На данный момент, если верить источникам WGTC, то можно с уверенностью сказать, что Disney хотели бы, чтобы Бри Ларсон взял на себя ведущую роль в одной из своих новых трилогий «Звездных войн».
Как Вы считаете, справится ли Бри Ларсон в другой франшизе Disney? Дайте знать в комментариях ниже!