Завершились съемки «Тихого места 2»

«Ну, вот и закончили работу над второй частью. Увидимся 20-го марта», — написал Красински.

Эмили Блант и Джон Красински ФОТО: VALERIE MACON / AFP

«Тихое место» рассказывает о мире, где за людьми и животными охотятся смертоносные хищники из космоса, ориентирующиеся по звуку. На отдаленной ферме семья из нескольких человек пытается жить нормальной жизнью, когда малейший звук может принести смерть. Картина Красински показала в прокате отличный результат — касса в 340 млн долларов при бюджете в 17 млн долларов. В итоге студия Paramount быстро запустила в работу продолжение.

Well... that’s a wrap on #PartII See you on March 20th! pic.twitter.com/9u4xcFjm5n — John Krasinski (@johnkrasinski) September 25, 2019