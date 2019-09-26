Чт, 26.09.2019

Завершились съемки «Тихого места 2»

A Quiet Place (2018)

ФОТО: CAP/RFS / Image supplied by Capital Pictures

Режиссер Джон Красински объявил о завершении съемочного процесса картины «Тихое место 2» и опубликовал в Twitter фотографию со съемочной площадки, где он вместе с Эмили Блант уходит по мосту из первого фильма, передает КиноПоиск

«Ну, вот и закончили работу над второй частью. Увидимся 20-го марта», — написал Красински.

Эмили Блант и Джон Красински

ФОТО: VALERIE MACON / AFP

«Тихое место» рассказывает о мире, где за людьми и животными охотятся смертоносные хищники из космоса, ориентирующиеся по звуку. На отдаленной ферме семья из нескольких человек пытается жить нормальной жизнью, когда малейший звук может принести смерть. Картина Красински показала в прокате отличный результат — касса в 340 млн долларов при бюджете в 17 млн долларов. В итоге студия Paramount быстро запустила в работу продолжение.

Сюжет сиквела не раскрывается. Эмили Блант, Милли Симмондс и Ноа Джуп вернутся во втором фильме в знакомых ролях. К актерскому составу также присоединились Киллиан Мёрфи и Брайан Тайри Генри, но кого они сыграют, не уточняется. Красински написал сценарий и поставит второй фильм.

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