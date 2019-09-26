Завершились съемки «Тихого места 2»

Режиссер Джон Красински объявил о завершении съемочного процесса картины «Тихое место 2» и опубликовал в Twitter фотографию со съемочной площадки, где он вместе с Эмили Блант уходит по мосту из первого фильма, передает КиноПоиск.
«Ну, вот и закончили работу над второй частью. Увидимся 20-го марта», — написал Красински.
«Тихое место» рассказывает о мире, где за людьми и животными охотятся смертоносные хищники из космоса, ориентирующиеся по звуку. На отдаленной ферме семья из нескольких человек пытается жить нормальной жизнью, когда малейший звук может принести смерть. Картина Красински показала в прокате отличный результат — касса в 340 млн долларов при бюджете в 17 млн долларов. В итоге студия Paramount быстро запустила в работу продолжение.
Well... that’s a wrap on #PartII See you on March 20th! pic.twitter.com/9u4xcFjm5n— John Krasinski (@johnkrasinski) September 25, 2019
Сюжет сиквела не раскрывается. Эмили Блант, Милли Симмондс и Ноа Джуп вернутся во втором фильме в знакомых ролях. К актерскому составу также присоединились Киллиан Мёрфи и Брайан Тайри Генри, но кого они сыграют, не уточняется. Красински написал сценарий и поставит второй фильм.