Россия выдвинула драму «Дылда» на соискание номинации премии «Оскар»

По словам Роднянского, комитет выбирал между двумя фильмами — «Т-34» и «Дылдой», но в итоге большинство голосов получила картина Балагова.

«Дылда» — история двух молодых женщин, вернувшихся с фронта в послевоенный Ленинград. Они пережили немало тягот, но теперь им предстоит выстраивать на руинах мирную жизнь, пытаясь справиться с новообретенными демонами внутри. Подробнее о картине КиноПоиск рассказывал здесь.