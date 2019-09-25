«Звездные войны: Пробуждение силы» разочаровали Джорджа Лукаса

«В каждом фильме оригинальной трилогии Лукасу было важно показать новые миры, новые истории, новых персонажей, новые технологии, — пишет Айгер в своей книге. — Здесь он сказал: „Там не хватало визуального или технического прорыва“. Он прав, но он также не понимает, как было тяжело нам, ведь мы пытались дать ревностным фанатам образцовые „Звездные войны“».

«Мы специально сделали мир, который визуально и по атмосфере подходил к прошлым фильмам, — добавил Айгер. — Чтобы не отходить слишком далеко от всего, что любят и ждут люди, а Джордж критиковал нас за то, что мы и так пытались сделать».

Айгер отметил, что после покупки Lucasfilm Лукас предложил Disney собственные планы для сиквелов. Айгер их все принял, но твердо дал понять, что франшиза теперь находится под его контролем, а Лукаса при необходимости пригласят только в качестве консультанта. Айгер пообещал, что студия будет открыта к его идеям, но добавил, что они не обязаны их придерживаться.

Тем не менее, когда президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди и сценарист Майкл Арндт рассказали Лукасу о сюжете новой трилогии, режиссеру показалось, что его предали.

«Джордж расстроился, как только они начали описывать сюжет и он понял, что мы не намерены использовать истории, которые он предложил во время переговоров, — вспоминает Айгер. — На первой же встрече о будущем „Звездных войн“ Джордж почувствовал, что его предали».

Айгер винит себя, что не смог нормально объяснить Лукасу условия сделки. Обсуждая будущее франшизы с Кеннеди, главой студии Disney Аланом Хорном и режиссером Джей Джей Абрамсом, они сразу поняли, что идеи Лукаса им в данном случае не подходят.

«Джордж знал, что контракт нас ни к чему не обязывал, но думал, что покупка набросков историй — негласное обещание, что мы будем их придерживаться, и расстроился, когда мы от них отказались», — продолжает Айгер.

«Я с самого начала старался нигде его не обманывать и не думаю, что это произошло сейчас, но мог бы все сделать лучше, — признался Айгер. — Я должен был подготовить его к встрече с Джей Джей и Майклом, рассказать ему о наших планах, что мы решили идти в другом направлении».