Ср, 25.09.2019
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  • София Лиллис из «Оно» попадает в логово ведьмы в первом тизере фильма «Гретель и Гензель»

София Лиллис из «Оно» попадает в логово ведьмы в первом тизере фильма «Гретель и Гензель»
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SOPHIA LILLIS

ФОТО: CAP/FB / Image supplied by Capital Pictures

Издание Screen Rant опубликовало тизер предстоящего фильма Оза Перкинса «Гретель и Гензель».

В новой адаптации культовой сказки братьев Гримм история будет рассказываться больше с точки зрения Гретель, которую сыграла звезда «Оно» и «Острых предметов» София Лиллис. 

Младшего брата девочки сыграл Сэмми Лики из сериала «МатьОтецСын». Еще в актерский состав вошли Элис Крайдж, Джессика Де Гау и Чарльз Бабалола.

Съемки фильма стартовали еще в ноябре 2018 года. Выйдет же картина «Гретель и Гензель» зимой, в январе 2020 года.

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