София Лиллис из «Оно» попадает в логово ведьмы в первом тизере фильма «Гретель и Гензель»

В новой адаптации культовой сказки братьев Гримм история будет рассказываться больше с точки зрения Гретель, которую сыграла звезда «Оно» и «Острых предметов» София Лиллис.

Младшего брата девочки сыграл Сэмми Лики из сериала «МатьОтецСын». Еще в актерский состав вошли Элис Крайдж, Джессика Де Гау и Чарльз Бабалола.

Съемки фильма стартовали еще в ноябре 2018 года. Выйдет же картина «Гретель и Гензель» зимой, в январе 2020 года.