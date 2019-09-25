Смотри! Закончились съемки молодежной комедий Прийта Пяэсуке «Дети ночи»

Подошли к концу съемки молодежной комедий «Дети ночи». В фильме снялось около 200 любимых актеров. Премьерный показ фильма Прийта Пяэсуке намечен уже на 2020 год.
То, что съемки закончились ночью, очень символично, так как ночь является важной линией, проходящей через весь фильм. Вся эта вечерняя энергетика была поймана в объектив, ее дополнило чувство юмора актеров,
— сказал постановщик фильма Прийт Пяэсуке.
Съемочная группа состоит в основном из дебютантов, но они очень хорошо справились с технически сложными съемками. Также мы благодарны волонтерам, а их было более ста, они сформировали массовку и провели с нами не одну ночь этим летом,
— добавил Пяэсуке.
Съемки начались 22-го июля, и проходили более чем на 18-и локациях в Таллинне.
Для меня самой интересной и веселой частью съемок была работа с новыми и интересными актерами. В этом фильме дебютировали Грэте Конкси, Алис Сийл, Яуне Киммел, Аманда Хэрмийне Кюннапас, Мийка Пихлак, Их профессиональность и отношение к фильму были просто изумительными, я уверена, что их ждет великое будущее,
— прокомментировала продюсер фильма Марианне Острат.
Главные роли в фильме «Дети ночи» исполняют Грэте Конкси («Встреча выпускников 2»), Пирет Крумм («Встреча выпускников 3») и Алис Сийл.